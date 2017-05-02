Пейчинович: футболисты "Урала" вели себя в конце матча с "Локомотивом" непрофессионально

Гилерме: путь к победе в Кубке России по футболу получился для "Локомотива" непростымСпорт 2 мая, 23:14
Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОСЭкономика и бизнес 2 мая, 23:13
"Олимпиакос" стал соперником ЦСКА по полуфиналу баскетбольной ЕвролигиСпорт 2 мая, 23:09
ЦБ дал старт рынку форекс в РоссииЭкономика и бизнес 2 мая, 22:56
Футболист "Урала" Фидлер заявил, что не подаст руки игроку "Локомотива" ФернандешуСпорт 2 мая, 22:33
Кверквелия заявил, что хочет выиграть РФПЛ в составе "Локомотива" в следующем сезонеСпорт 2 мая, 22:27
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборахМеждународная панорама 2 мая, 22:22
Мутко: РФС при возможности введет технические новшества в чемпионате РоссииСпорт 2 мая, 22:10
Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его матьСпорт 2 мая, 22:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Урала" в концовке финального матча за Кубок России против "Локомотива" вели себя непрофессионально, спровоцировав драку. Такое мнение ТАСС высказал защитник железнодорожников Неманья Пейчинович.
Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. На последних минутах встречи разгорелась массовая драка, в результате которой были удалены по два игрока от каждой команды.
"Игроки "Урала" стали нервничать в конце, но так делать нельзя. Надо быть профессионалами, спортсменами, драка на поле не нужна", - сказал Пейчинович.
Также он поздравил с победой болельщиков "Локомотива", назвав их лучшими в России. "Все очень рады и счастливы, ведь два раза за три года (победить в Кубке России) - это большой успех. Сезон идет не так, как хотим, но сегодня мы выиграли Кубок России, поэтому хочу поздравить самых лучших болельщиков в России - наших, спасибо им за поддержку", - отметил защитник.
"Локомотив" выигрывал Кубок России два года назад в сезоне-2014/15, обыграв в финале, который проходил в Астрахани, краснодарскую "Кубань" со счетом 3:1.