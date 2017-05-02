Пейчинович: футболисты "Урала" вели себя в конце матча с "Локомотивом" непрофессионально

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты "Урала" в концовке финального матча за Кубок России против "Локомотива" вели себя непрофессионально, спровоцировав драку. Такое мнение ТАСС высказал защитник железнодорожников Неманья Пейчинович.

Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. На последних минутах встречи разгорелась массовая драка, в результате которой были удалены по два игрока от каждой команды.

"Игроки "Урала" стали нервничать в конце, но так делать нельзя. Надо быть профессионалами, спортсменами, драка на поле не нужна", - сказал Пейчинович.

Также он поздравил с победой болельщиков "Локомотива", назвав их лучшими в России. "Все очень рады и счастливы, ведь два раза за три года (победить в Кубке России) - это большой успех. Сезон идет не так, как хотим, но сегодня мы выиграли Кубок России, поэтому хочу поздравить самых лучших болельщиков в России - наших, спасибо им за поддержку", - отметил защитник.

"Локомотив" выигрывал Кубок России два года назад в сезоне-2014/15, обыграв в финале, который проходил в Астрахани, краснодарскую "Кубань" со счетом 3:1.