Президент ФК "Урал" и главный тренер клуба станут почетными жителями Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение присвоить звание "Почетный житель Свердловской области" президенту футбольного клуба "Урал" Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
"Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин Свердловской области" президенту футбольного клуба "Урал" Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову. Кроме того, футболисты "Урала" будут удостоены награды "За заслуги перед Свердловской областью", - сообщили в департаменте.
Во вторник московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы, но и многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали", - отметил Куйвашев после матча.
Врио губернатора Свердловской области считает, что футбольный клуб "Урал" приобрел огромное число фанатов по всей стране. "И это очень важно. И неважно, что мы сегодня проиграли, мы выиграем в следующий раз, обязательно, в этом уверен", - сказал врио губернатора.
По его словам, футболисты "по-настоящему сотворили историю". "Многие болельщики были прикованы к телевизорам. И особенно важно это для подрастающего поколения, ведь после этого матча наверняка миллионы ребят захотели стать футболистами", - сказал Куйвашев.