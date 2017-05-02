Гилерме: путь к победе в Кубке России по футболу получился для "Локомотива" непростым

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победа в Кубке России по футболу далась "Локомотиву" непросто, на пути клубу попадались сложные соперники. Такое мнение ТАСС высказал вратарь железнодорожников Маринато Гилерме.
Во вторник "Локомотив" стал обладателем Кубка страны, победив в финале екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. На пути к чемпионству железнодорожники играли против "Химок", "Крыльев Советов", "Тосно" и "Уфы".
"Эмоции от игры самые сильные, ведь мы выиграли, это титул, надо радоваться и использовать этот момент. Кубок России - это всегда очень сложный турнир, в начале пути было сложно играть с командами из низших лиг, но и сегодня было нелегко. "Урал" решил "сесть" назад и играть на контратаках, у нас было очень мало моментов, но те, которые были, мы хорошо использовали", - сказал Гилерме.