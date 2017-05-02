Игрок: поражение в финале Кубка России закалит футболистов "Урала"

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Поражение в финале Кубка России футбольного клуба "Локомотив" от "Урала" закалит екатеринбургских игроков на дальнейшие матчи. Об этом журналистам сообщил уральский футболист Роман Емельянов.
Во вторник "Урал" проиграл московскому "Локомотиву" в финале Кубка России со счетом 0:2. Екатеринбургский клуб впервые играл в решающем матче турнира.
"Игра не получилась у нас полностью, не получилось навязать свою игру, хотя хотели, - сказал Емельянов. - Поздравляю "Локомотив" с победой. Но для нас это хороший опыт, это нас закалит".
Футболист "Урала" Владимир Ильин отметил, что клуб из Екатеринбурга еще выиграет Кубок России в следующем году. "Расстроились, хотели выиграть, но нам не хватило удачи, - сказал Ильин. - Игра шла до гола - это было понятно, мы играли от обороны, в надежде на свой шанс, но не повезло. Тренеры после игры сказали не расстраиваться, клуб впервые играл в финале Кубка России. Ничего страшного, в следующем году выиграем, надо поэтапно двигаться", - сказал Ильин.
Говоря об инциденте с массовой дракой, Ильин заявил, что не видел эпизода: "Я был в атаке, когда началась заварушка. Помахать кулаками не удалось". В концовке финального матча произошла массовая драка, в результате которой с поля были удалены по два футболиста от каждой команды.