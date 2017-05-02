Футболист "Урала" Манучарян признал, что был удален в матче с "Локомотивом" заслуженно

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Все четыре красные карточки, предъявленные в финале Кубка России по футболу между "Уралом" и "Локомотивом", заслуженные. Об этом заявил журналистам один из удаленных футболистов, полузащитник екатеринбуржцев Эдгар Манучарян.

Встреча, прошедшая на сочинском стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. В компенсированное ко второму тайму время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, а со стороны "Урала" Фидлер и Манучарян.

"Драка в конце - это игровой момент, бывает. Оттаскивал Ари. Заслужены ли удаления? Думаю, все заслужили, но это все эмоции, без них не бывает футбола", - прокомментировал эпизод Манучарян.

По мнению полузащитника, "Локомотив" не заслужил победу.

"Никаких эмоций, просто жаль, что проиграли. Но я бы не сказал, что они заслужили победу, просто мы в конце устали, отдали инициативу, и они смогли забить. Но согласен, сами должны были играть не так робко, должны были уверенней играть, не бояться. Наверное, не хватило опыта, некоторые ребята в первый раз играли в финале", - сказал он.