Мещеряков: будущее Семина в "Локомотиве" будет решаться после сезона

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. О будущем главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Юрия Семина в команде говорить рано, этот вопрос будет обсуждаться после сезона. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. Семин возглавил железнодорожников в начале текущего сезона.

"О будущем Семина говорить рано. Если бы играли финал 29 мая, тогда можно было говорить утвердительно, а так остались матчи, еще играть и играть", - сказал Мещеряков.

После 26 туров чемпионата России "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.