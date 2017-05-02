Мещеряков: будущее Семина в "Локомотиве" будет решаться после сезона

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. О будущем главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Юрия Семина в команде говорить рано, этот вопрос будет обсуждаться после сезона. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. Семин возглавил железнодорожников в начале текущего сезона.
"О будущем Семина говорить рано. Если бы играли финал 29 мая, тогда можно было говорить утвердительно, а так остались матчи, еще играть и играть", - сказал Мещеряков.
После 26 туров чемпионата России "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.