Мещеряков: ФК "Локомотив" должен в каждом матче играть так, как во встрече с "Уралом"

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" должен показывать всегда такой футбол, какой был во время матча финала Кубка России против "Урала". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Во вторник московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0.

"Счет по игре, я давно не видел такой самоотдачи, команда боролась на каждом кусочке поля и нападающие возвращались и отрабатывали в защите. Такая игра должна быть в каждом матче. Нельзя выделить кого-то одного, сегодня играла настоящая команда. Она показала, как и в какой футбол может играть, поэтому мы будем играть и готовиться к Лиге Европы", - сказал Мещеряков.

В следующем сезоне "Локомотив" выступит в групповом этапе Лиги Европы.