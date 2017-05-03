Полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Монако

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Клуб "Монако", представляющий Францию, сыграет с итальянским "Ювентусом" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Монегаски в каждом из четырех матчей нынешнего плей-офф забивали по три мяча, тогда как туринский клуб на предыдущей стадии выбил из борьбы испанскую "Барселону".

"Монако" является главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов и одной из самых атакующих команд Европы. Подопечные португальского тренера Леонарду Жардима в плей- офф выбили из борьбы английский "Манчестер Сити" и германскую "Боруссию" из Дортмунда, однако "Ювентус" - команда совершенно другого уровня прежде всего по организации игры в обороне. "Старая синьора" очень близка к очередному титулу чемпиона Италии, а в Лиге чемпионов "Ювентус" не пропускает уже на протяжении пяти матчей.

6-0 и 12-9 - такие показатели забитых и пропущенных мячей у "Ювентуса" и "Монако" в плей-офф, так что монегаски могут рассчитывать на успех, лишь если сумеют вскрыть оборону соперника. Пример в прошлую пятницу подала "Аталанта", добившись домашней ничьей с лидером чемпионата страны - 2:2, хотя такой результат на чужом поле наверняка устроит "Ювентус". Наставник команды Массимилиано Аллегри в Бергамо выпустил на поле сильнейший состав, однако грозная линия нападения, где играют аргентинцы Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, а на флангах - колумбиец Хуан Куадрадо и хорват Марио Манджукич, на сей раз отличиться не сумела. Один из мячей в свои ворота провел игрок "Аталанты", отличился также бразильский защитник Даниэл Алвес.

С "Аталантой" в центре поля сыграл немец Сами Хедира, который в Монако не сыграет из-за дисквалификации, его заменит опытный Клаудио Маркизио.

Без трех очков чемпион

"Ювентус" за четыре тура до финиша опережает ближайшего конкурента "Рому" на девять очков и может гарантировать себе шестой подряд титул. "Монако" - семикратный чемпион Франции, однако последний раз команда из княжества побеждала в 2000 году. За три тура до финиша "Монако" опережает "Пари Сен-Жермен" на три очка и имеет при этом матч в запасе. В субботу "Монако" на своем поле победил "Тулузу" - 3:1, отличились Камил Глик, Кильян Мбаппе и Тома Лемар. 18-летний Мбаппе забил 14-й мяч в чемпионате, на его счету также пять голов в плей-офф Лиги чемпионов - забивал темнокожий форвард в каждом матче с "Манчестер Сити" и "Боруссией".

Ранее "Ювентус" и "Монако" провели четыре матча в Лиге чемпионов. Оба раза "Ювентус" оказался сильнее - в полуфинале в 1998 году (2:3, 4:1) и в 1/4 финала в 2015 году (1:0, 0:0). По словам Жардима, два года назад его команда была более солидной и даже можно сказать "итальянской", сейчас же она заметно прибавила в атаке. Португальский специалист заявил, что серия в любом случае решится через неделю в Турине. Жардим также отметил, что участие в матче полузащитника Тьемуэ Бакайоко под вопросом - решится, сможет ли он сыграть, лишь в среду.

В свою очередь, Аллегри отметил, что соперник очень опасен, и его команде необходимо в первой гостевой игре забить хотя бы один гол.

Матч "Монако" - "Ювентус" пройдет на стадионе "Луи II" в районе Монако Фонвьей, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Антонио Матеу Лаос из Испании. Ответная встреча состоится 9 мая в Турине.

Во второй полуфинальной паре встречаются испанские команды "Реал" и "Атлетико" из Мадрида. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).