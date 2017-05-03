Полуфинальная стадия футбольной Лиги Европы начинается в Амстердаме

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Аякс" из Нидерландов и французский "Лион" сыграют в среду в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы. "Аякс" проводит лучший еврокубковый сезон за 20 лет, "Лион" же впервые добрался до полуфинальной стадии.

В последние годы делающий ставку на собственных воспитанников клуб из Амстердама - единственный из полуфиналистов, кто выигрывал второй по значимости еврокубковый турнир. В 1992 году "Аякс" завоевал Кубок УЕФА, добавив этот трофей к четырем кубкам европейских чемпионов и Кубку обладателей кубков 1987 года. Еще 20 лет назад "Аякс" считался одним из лидеров европейского футбола, однако затем, не в силах вести финансовую гонку, клуб начал зарабатывать на выпускниках своих школ, разбросанных по всему миру.

С 2014 года "Аякс" не выигрывал титул чемпиона Нидерландов (их у клуба 33), да и в нынешнем сезоне вернуть себе звание сильнейшего клуба страны будет сложно - за два тура до финиша амстердамцы отстают от лидирующего "Фейенорда" из Роттердама на четыре очка. Последнюю официальную встречу "Аякс" провел 23 апреля, в гостях уступив ПСВ (0:1), который теперь отстает всего на два очка, так что полуфиналист Лиги Европы рискует уступить соперникам из Эйндховена путевку в Лигу чемпионов.

При этом "Аякс" проводит лучший еврокубковый сезон за последние 20 лет - с 1997 года клуб не добирался дальше 1/4 финала Лиги чемпионов (в 2003 году) и Кубка УЕФА/Лиги Европы (1998). "Аякс" выступает под руководством 53-летнего Петера Боса, который ранее серьезных титулов не выигрывал, работая со скромными "Хераклесом", "Витессе" и израильским "Маккаби" из Тель-Авива. В нынешней Лиге Европы "Аякс" в группе опередил еще одного полуфиналиста - испанскую "Сельту", в шести матчах лишь дважды сыграв вничью. В плей- офф "Аякс" обыграл польскую "Легию" (0:0, 1:0), датский "Копенгаген" (1:2, 2:0), а также германский "Шальке" (2:0, 2:3), во всех шести домашних матчах турнира одержав победы.

"Аякс" и "Лион" начинали в Лиге чемпионов

При этом начинал еврокубковый сезон "Аякс" с квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу "Ростову" (1:1, 1:4). "Лион" и вовсе выступал в групповой стадии главного еврокубка, где занял третье место - вслед за добравшимся до полуфинала итальянским "Ювентусом" и испанской "Севильей". В плей-офф Лиги Европы лионцы разгромили другой клуб из Нидерландов - АЗ (4:1, 7:1), прошли итальянскую "Рому" (4:2, 1:2) и турецкий "Бешикташ" в серии пенальти (2:1, 1:2).

Подопечные Брюно Женезьо выше четвертого места в чемпионате Франции уже не поднимутся, и в следующем сезоне "Лион" сыграет в Лиге чемпионов, лишь победив в Лиге Европы. В 2001-08 гг "Лион" доминировал во Франции, семь раз подряд выиграв чемпионат страны, однако в еврокубках у команды нет ни одного титула. Лучший результат в Лиге чемпионов был показан в 2010 году - четвертьфинал, нынешней весной впервые команда вышла в полуфинал Лиги Европы.

В прошлую пятницу "Лион" в гостях обыграл "Анже" - 2:1, мячи забили бывший московский динамовец Матье Вальбуэна и Набиль Фекир. Вместе с лучшим бомбардиром Александром Ляказеттом они составляют сильнейшую в команде атакующую линию. Ляказетт забил в чемпионате 24 мяча, уступая лишь уругвайскому форварду "Пари Сен-Жермена" Эдинсону Кавани (31).

Матч "Аякс" - "Лион" пройдет на "Амстердам-Арене", начало - 19:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Матч пропустят дисквалифицированные защитники хозяев Йоэл Велтман и Ник Виргевер. Ответная встреча состоится в Лионе 11 мая.

В четверг вторую полуфинальную серию Лиги Европы откроют "Сельта" и английский "Манчестер Юнайтед". Финал Лиги Европы пройдет в Стокгольме 24 мая.