Зидан: "Реалу" придется бороться за выход в финал ЛЧ в ответной игре с "Атлетико"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты "Реала" могут победить любого соперника, но в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" будут бороться за выход в финал. Такое мнение после первой игры полуфинала Лиги чемпионов высказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Во вторник "Реал" на своем поле разгромил "Атлетико" со счетом 3:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В составе мадридцев три мяча забил Криштиану Роналду, оформивший седьмой хет-трик в рамках Лиги чемпионов.

"Нам было очень трудно, но мы должны всегда показывать идеальную игру, чтобы пройти дальше. Мне повезло работать с такими игроками, мы стараемся играть в футбол и наслаждаться этим. Мы можем обыграть любого соперника благодаря нашим сильным сторонам, но в следующей игре будет непросто, мы готовы бороться за выход в финал. Я счастлив, что мы продемонстрировали высокий класс и не пропустили на своем поле", - сказал французский наставник "Реала".

Зидан также отметил, что Криштиану Роналду стал главным героем матча и был признан лучшим игроком встречи. Португалец в седьмой раз забил не менее трех мячей в одном матче Лиги чемпионов, сравнявшись с Лионелем Месси из "Барселоны". Роналду стал первым футболистом, оформившим хет-трики в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд.

"Самое замечательное в Криштиану Роналду то, что он всегда в нужном месте в решающие моменты. Он вновь забил три гола, он - уникальный игрок и заслуживает всех похвал. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать", - добавил Зидан.

В свою очередь, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сказал, что у его команды сохраняются шансы на итоговую победу в противостоянии. "Первый тайм не получился ни обеих команд, которые угрожали друг другу, но ошибались в передачах. Во втором тайме мы больше держали мяч, но это ничего нам не принесло, а "Реал" воспользовался возникшим пространством. Футбол — это замечательная игра, ведь может многое случиться. Я думаю, что у нас есть шанс пройти дальше", - отметил аргентинский наставник "Атлетико".

Ответная игра состоится 10 мая на арене "Висенте Кальдерон" в Мадриде.