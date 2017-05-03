Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по пляжному футболу сборная Португалии обыграла команду ОАЭ и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира 2017 года, который проходит на Багамских островах. Встреча завершилась в добавленное время со счетом 2:1.
Португальцы заняли второе место в своей группе и стали последним участником стадии четвертьфинала турнира, где встретятся с командой Бразилии. В других четвертьфиналах сыграют сборные Швейцарии и Ирана, Парагвая и Таити, Италии и Сенегала. Игры пройдут 4 мая, полуфиналы запланированы на 6 мая, матч за третье место и финал - 7 мая.
В чемпионате мира принимают участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. В группе А выступали сборные Швейцарии (7 очков), Сенегала (6), Багамских островов (3) и Эквадора (0), группе В - Италии (9), Ирана (4), Нигерии (2) и Мексики (0), группе С - Парагвая (6), Португалии (5), ОАЭ (4) и Панамы (0), группе D - Бразилии (9), Таити (6), Японии (3) и Польши (0).
QUARTER-FINAL THURSDAY!— FIFA.com (@FIFAcom) 3 мая 2017 г.
vs (15:30)
vs (17:00)
vs (18:30)
vs (20:00)
We. Can't. Wait.#FIFABeachSoccer pic.twitter.com/qF3wDhpn1b
Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам.
Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, но последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы.
Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити - 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.