Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по пляжному футболу сборная Португалии обыграла команду ОАЭ и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира 2017 года, который проходит на Багамских островах. Встреча завершилась в добавленное время со счетом 2:1.

Португальцы заняли второе место в своей группе и стали последним участником стадии четвертьфинала турнира, где встретятся с командой Бразилии. В других четвертьфиналах сыграют сборные Швейцарии и Ирана, Парагвая и Таити, Италии и Сенегала. Игры пройдут 4 мая, полуфиналы запланированы на 6 мая, матч за третье место и финал - 7 мая.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. В группе А выступали сборные Швейцарии (7 очков), Сенегала (6), Багамских островов (3) и Эквадора (0), группе В - Италии (9), Ирана (4), Нигерии (2) и Мексики (0), группе С - Парагвая (6), Португалии (5), ОАЭ (4) и Панамы (0), группе D - Бразилии (9), Таити (6), Японии (3) и Польши (0).

QUARTER-FINAL THURSDAY!



vs (15:30)

vs (17:00)

vs (18:30)

vs (20:00)



We. Can't. Wait.#FIFABeachSoccer pic.twitter.com/qF3wDhpn1b — FIFA.com (@FIFAcom) 3 мая 2017 г.

Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, но последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы.

Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити - 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.