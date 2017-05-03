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Тарасенко в составе "Сент-Луиса" проиграл "Нэшвиллу" в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

Спорт
3 мая, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

"Сент-Луис" проигрывает в серии до четырех побед со счетом 1-3

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Ann Heisenfelt

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" со счетом 2:1 в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54). У "Сент-Луиса" отличился Джоэль Эдмундсон (57).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 59 секунд. В его активе четыре броска и один силовой прием.

"Нэшвилл" удвоил преимущество серии до четырех побед - 3-1.

Следующий матч состоится в Сент-Луисе в ночь на субботу.

 

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