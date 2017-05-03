Тарасенко в составе "Сент-Луиса" проиграл "Нэшвиллу" в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

СМИ: Месси не поедет в Цюрих для дачи объяснений ФИФА по делу о дисквалификацииСпорт 3 мая, 8:37
Тарасенко в составе "Сент-Луиса" проиграл "Нэшвиллу" в четвертом матче серии плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 7:30
"Уральские авиалинии" отправят за болельщиками "Урала" в Сочи резервный самолетОбщество 3 мая, 7:14
В Красноярске за ночь выпала почти половина месячной нормы осадковСибирь 3 мая, 6:51
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборахМеждународная панорама 3 мая, 6:24
В Забайкалье потушены все лесные пожарыСибирь 3 мая, 5:51
"Известия": потребление алкоголя в России в 2016 году снизилосьОбщество 3 мая, 5:31
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболуСпорт 3 мая, 4:51
"Рейнджерс" победили "Оттаву" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 4:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" со счетом 2:1 в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54). У "Сент-Луиса" отличился Джоэль Эдмундсон (57).
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 59 секунд. В его активе четыре броска и один силовой прием.
"Нэшвилл" удвоил преимущество серии до четырех побед - 3-1.
Следующий матч состоится в Сент-Луисе в ночь на субботу.