СМИ: Месси не поедет в Цюрих для дачи объяснений ФИФА по делу о дисквалификации

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Футболист сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси не поедет в Цюрих для дачи разъяснений по апелляции относительно своей дисквалификации на четыре матча за оскорбление судьи. Об этом сообщает аргентинский портал Ole.

Апелляция по делу Месси будет рассмотрена в четверг. Аргентинец объяснил свой отказ от поездки в Швейцарию личными обстоятельствами, однако он готов ответить на вопросы ФИФА по видеосвязи. Ранее сообщалось, что срок его дисквалификации может быть сокращен до двух матчей, если он будет лично присутствовать на рассмотрении своего дела.

В конце марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира 2018 года с командой Чили.

Матч Аргентина - Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, после решения ФИФА отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Месси же заявил, что действительно выругался, но его слова были адресованы не арбитру.