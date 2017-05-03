СМИ: бывший игрок НБА Рой был ранен во время перестрелки в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Рой получил ранение в перестрелке в Лос-Анджелесе в выходные. Об этом сообщает портал King5.com.

По информации издания, 32-летний Рой стал случайным свидетелем конфликта между преступными группировками, в результате которого получил ранение. Он получил медицинскую помощь и уже вернулся в Вашингтон.

В НБА Рой отыграл шесть лет. Он был выбран на драфте 2006 года под общим шестым номером "Миннесотой", но сразу же обменян в "Портленд". В 2007 году был признан лучшим новичком НБА. Дважды участвовал в Матче всех звезд НБА.

После завершения карьеры в 2013 году из-за проблем с коленями Рой возглавил школьную команду в Сиэтле, с которой не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне и получил награду лучшему главному тренеру школьной команды в США.