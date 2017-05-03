Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: бывший игрок НБА Рой был ранен во время перестрелки в Лос-Анджелесе

Спорт
3 мая, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Бывший спортсмен стал случайной жертвой конфликта между преступными группировками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Рой получил ранение в перестрелке в Лос-Анджелесе в выходные. Об этом сообщает портал King5.com.

По информации издания, 32-летний Рой стал случайным свидетелем конфликта между преступными группировками, в результате которого получил ранение. Он получил медицинскую помощь и уже вернулся в Вашингтон.

В НБА Рой отыграл шесть лет. Он был выбран на драфте 2006 года под общим шестым номером "Миннесотой", но сразу же обменян в "Портленд". В 2007 году был признан лучшим новичком НБА. Дважды участвовал в Матче всех звезд НБА.

После завершения карьеры в 2013 году из-за проблем с коленями Рой возглавил школьную команду в Сиэтле, с которой не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне и получил награду лучшему главному тренеру школьной команды в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
2
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
3
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама