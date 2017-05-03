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Глава комитета РФС по этике: слова Павлюченко об Ари нельзя оставлять без внимания

Спорт
3 мая, 10:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

После финального матча Кубка России форвард "Урала" разразился перед журналистами нецензурной бранью в адрес игрока "Локомотива"

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Игрок "Урала" Эдгар Манучарян атакует форварда "Локомотива" Ари

Игрок "Урала" Эдгар Манучарян атакует форварда "Локомотива" Ари

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Высказывания нападающего екатеринбургского "Урала" Романа Павлюченко о форварде столичного "Локомотива" Ари после финала Кубка России нельзя оставлять без внимания. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев.

Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны москвичей - Ари и Джефферсон Фарфан. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

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"Мы можем рассмотреть высказывания Павлюченко об Ари только при обращении президента РФС Мутко либо исполкома РФС, таков регламент. Я слышал, что сказал Роман, будем теперь ждать документы. Лично я считаю, что нельзя оставить такой эпизод без внимания, это просто безобразие. Так нельзя поступать, никакой культуры нет, тем более наш вид спорта такой публичный", - сказал Андреев.

"Так как на матче Виталий Леонтьевич был, думаю, что обращение в наш комитет последует", - добавил он.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.

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