Боксер Каштанов проведет бой с бывшим чемпионом мира Майоргой

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МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Донецкий боксер Станислав Каштанов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях никарагуанца Рикардо Майорги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".
"Соперником Каштанова станет Майорга", - сказал собеседник агентства.
Дата и место проведения поединка пока не определены.
На счету 32-летнего уроженца Донецка Каштанова, который был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, 35 побед (21 нокаутом) и два поражения. В последнем поединке 21 мая прошлого года боксер нокаутировал поляка Томаша Гаргулу. Каштанов также подал документы на получение гражданства РФ.
Майорга за карьеру проводил поединки с такими известными боксерами как Шейн Мосли, Оскар де ла Хойя, Мигель Котто и Феликс Тринидад. В активе 43-летнего боксера 32 победы (26 нокаутом), девять поражений и одна ничья.