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Боксер Каштанов проведет бой с бывшим чемпионом мира Майоргой

Спорт
3 мая, 10:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях станет соперником донецкого боксера

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Рикардо Майорга (справа)

Рикардо Майорга (справа)

© EPA/JORGE TORRES

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Донецкий боксер Станислав Каштанов проведет поединок против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях никарагуанца Рикардо Майорги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании "Патриот".

"Соперником Каштанова станет Майорга", - сказал собеседник агентства.

Дата и место проведения поединка пока не определены.

На счету 32-летнего уроженца Донецка Каштанова, который был претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, 35 побед (21 нокаутом) и два поражения. В последнем поединке 21 мая прошлого года боксер нокаутировал поляка Томаша Гаргулу. Каштанов также подал документы на получение гражданства РФ.

Майорга за карьеру проводил поединки с такими известными боксерами как Шейн Мосли, Оскар де ла Хойя, Мигель Котто и Феликс Тринидад. В активе 43-летнего боксера 32 победы (26 нокаутом), девять поражений и одна ничья.

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