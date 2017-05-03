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Президент "Урала" обсудит с Фидлером и Павлюченко их поведение на финале Кубка России

Спорт
3 мая, 10:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

В конце матча произошла массовая драка с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных

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Игроки во время массовой драки в финале Кубка России

Игроки во время массовой драки в финале Кубка России

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов обсудит с игроками команды Артемом Фидлером и Романом Павлюченко их поведение во время финала Кубка России по футболу со столичным "Локомотивом". Об этом Иванов сообщил ТАСС.

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Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи произошла стычка между Фидлером и футболистом "Локомотива" Мануэлем Фернандешем, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили игроки "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, а также футболисты "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

"Наши ребята говорят, что Фернандеш оскорблял ребят. Я знаю Фидлера очень давно, и просто так он в драку не полезет. Вчера все были расстроены после игры, было не до разговоров. Завтра мы встретимся и поговорим обязательно", - сказал Иванов.

"Что касается Романа, я только в прессе прочитал высказывания, сам не слышал, - продолжил он. - Не знаю, почему он решил так поступить. Они с Фидлером хорошо дружат, и знаю, что просто так Павлюченко не стал бы так делать, значит, повод серьезный. Но мы будем разбираться, пока сложно судить".

"У каждого человека есть свое мнение. Вот у Романа такое мнение, у Ари будет свое, а правда будет где-то посредине. Понятно, что Павлюченко представляет наш клуб, но я это не слышал, да и не хочу слышать. Я обязательно завтра переговорю и с Филером, и с Павлюченко", - подытожил президент "Урала".

При этом Иванов отметил, что организация матча прошла на высоком уровне. "РФС постарался организовать матч на высоком уровне, и у них это получилось. Да, болельщики прорвались на поле, но для того и существуют тестовые матчи, чтобы проверить стадион. Уверен, что на Кубке конфедераций и чемпионате мира такого уже не случится", - поделился мнением Иванов.

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