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Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больнице

Спорт
3 мая, 10:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 3, мая. /ТАСС

Мужчина был госпитализирован с травмой головы после драки на стадионе "Фишт" в Сочи

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Болельщики "Локомотива" во время финала Кубка России

Болельщики "Локомотива" во время финала Кубка России

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Мужчина с травмой головы, госпитализированный после драки на стадионе "Фишт" в Сочи во время финального матча Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом", не захотел продолжать лечение в больнице и покинул медучреждение. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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Во вторник "Локомотив" обыграл "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. В конце встречи произошла стычка между игроком "Урала" Артемом Фидлером и футболистом "Локомотива" Мануэлем Фернандешем, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных.

"Три человека поступило с матча (в медучреждения города), один побитый из них, он убежал из больницы. Он не захотел лежать, это его право", - сказал источник.

По его словам, двое других посетителей стадиона остаются в больнице. Они поступили в медучреждения с обострившимися соматическими заболеваниями, а не с травмами, характерными для дерущихся. Их состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.

После первого гола в матче несколько болельщиков прорвались прямо на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с игроками. В итоге, один болельщик был задержан, остальные поспешно вернулись на трибуну, а организаторам матча пришлось выставить перед трибуной железнодорожников оцепление милиции. Однако и это поклонников "Локомотива" не остановило - уже после финального свистка болельщики не только стали прорываться на поле, но и устроили драку между собой, так что одному из них потребовалась помощь медиков с носилками, а нескольких задержали блюстители порядка.

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