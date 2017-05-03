Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на Уимблдон

В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"Сибирь 3 мая, 11:39
Санкт-Петербургские биологи разработали рекомендации по озеленению АрктикиНаука 3 мая, 11:27
Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на УимблдонСпорт 3 мая, 11:25
Боксерский бой Курбанов - Мосли отложен до декабряСпорт 3 мая, 11:21
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограниченияЭкономика и бизнес 3 мая, 11:14
Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестицидыСоциальная ответственность 3 мая, 11:10
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в КабулеМеждународная панорама 3 мая, 11:08
Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментовТранспорт 3 мая, 11:06
Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больницеСпорт 3 мая, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) британец Энди Маррей считает, что организаторы Уимблдона предоставят россиянке Марии Шараповой wild card (специальное приглашение) для участия в этом турнире серии Большого шлема. Слова Маррея приводит агентство Reuters.
На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония, для участия в нем россиянке предоставили wild card.
"Я думаю, есть хороший шанс на получение Шараповой wild card для участия в квалификации Уимблдона, - сказал Маррей. - Но я думаю, что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что решение не может быть принято, пока Мария не сыграет на турнирах в Риме и Мадриде, по итогам которых имеет возможность пробиться на Уимблдон напрямую".
Крайний срок на попадание в квалификацию Уимблдона по рейтингу - 29 мая.
В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).