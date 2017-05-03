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Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на Уимблдон

Спорт
3 мая, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

На прошлой неделе Шарапова сыграла первый турнир после 15-месячной дисквалификации, в котором дошла до полуфинала

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) британец Энди Маррей считает, что организаторы Уимблдона предоставят россиянке Марии Шараповой wild card (специальное приглашение) для участия в этом турнире серии Большого шлема. Слова Маррея приводит агентство Reuters.

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония, для участия в нем россиянке предоставили wild card.

"Я думаю, есть хороший шанс на получение Шараповой wild card для участия в квалификации Уимблдона, - сказал Маррей. - Но я думаю, что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что решение не может быть принято, пока Мария не сыграет на турнирах в Риме и Мадриде, по итогам которых имеет возможность пробиться на Уимблдон напрямую".

Крайний срок на попадание в квалификацию Уимблдона по рейтингу - 29 мая.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

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