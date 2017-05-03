Совет ФИФА обсудит подачу заявок на проведение ЧМ-2026 на заседании 9 мая

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании 9 мая в Бахрейне рассмотрит вопрос подачи заявок на проведение чемпионата мира 2026 года. Это следует из повестки заседания, опубликованной на сайте организации.
Совет также рассмотрит распределение квот на этот турнир между конфедерациями, поскольку с 2026 года в финальной части чемпионата мира впервые примут участие не 32, а 48 команд. Ранее сообщалось, что этот вопрос также будет рассмотрен конгрессом ФИФА, заседание которого пройдет 10-11 мая в Бахрейне.
Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года - в финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф. Пока предполагается, что распределение квот будет таким: Европа - 16 сборных, Африка - 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия - 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка - по 6,5, Океания - одна.
Ранее в апреле США, Канада и Мексика заявили о желании подать совместную заявку на проведение турнира. В числе претендентов назывались также Англия, Казахстан, Колумбия, Турция/Азербайджан и Австралия/Новая Зеландия. Место проведения соревнований будет названо в мае 2020 года.