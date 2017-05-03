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На депутата района в Иркутской области завели дело после драки с борцом Богомоевым

Спорт
3 мая, 12:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 3, мая. /ТАСС

По версии следствия, Асалханов возле ограды одного из домов несколько раз ударил своего знакомого металлической трубой

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ИРКУТСК, 3 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Эхирит-Булагатского района в Иркутской области Антона Асалханова, после драки с которым были госпитализированы борец вольного стиля Александр Богомоев и тренер Баир Ильин. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы муниципального образования Эхирит-Булагатский район, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, 23 апреля Асалханов возле ограды одного из домов в поселке Усть-Ордынский несколько раз ударил своего знакомого металлической трубой, в результате чего врачи диагностировали у его оппонента разрыв селезенки и закрытую черепно-мозговую травму. Как уточнили в пресс-службе СК, по решению Эхирит-Булагатского районного суда, Асалханов помещен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что во вторник, 25 апреля, в областной центр из Усть-Ордынского был доставлен тренер Ильин, также пострадавший во время драки. По данным Минздрава, он, получивший множественные ножевые ранения, пережил клиническую смерть, сейчас его состояние стабилизировалось, он пришел в сознание. Богомоев был прооперирован после разрыва селезенки и переведен в Иркутскую областную клиническую больницу.

27-летний Богомоев трижды выиграл чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.

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