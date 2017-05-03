Футболист "Эвертона" Леннон доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Игрок английского футбольного клуба "Эвертон" Аарон Леннон был задержан полицией из-за странного поведения и доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство. Об этом сообщает Sky Sports.

Телеканал отмечает, что Леннон гулял ночью "в опасной близости" от трассы Eccles Old Road. Полиция задержала и допросила 30-летнего футболиста, после чего он был доставлен в больницу для обследования. В заявлении клуба говорится, что Леннон проходит лечение от заболеваний, связанных со стрессом.

Последний раз Леннон выходил на поле в феврале в матче против "Мидлсбро".