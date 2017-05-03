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ФК "Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке в Краснодаре

Спорт
3 мая, 12:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

С ними будет проведена профилактическая беседа

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Болельщики "Анжи"

Болельщики "Анжи"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Махачкалинский "Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в потасовке перед матчем 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", с ними будет проведена профилактическая беседа. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загид Кебедгаджиев.

Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью - 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. Во вторник в пресс-службе "Анжи" сообщили ТАСС, что клуб внесет в черный список своих болельщиков, участвовавших в массовой драке.

"У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков", - сказал Кебадгаджиев.

Во вторник пресс-служба "Краснодара" заявила, что запретит на год посещение домашних матчей шести фанатам, участвовавшим в стычке.

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