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Более тысячи человек примут участие во флешмобе, посвященному волонтерам Универсиады-2019

Спорт
3 мая, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Мероприятие пройдет в фанатском парке "Бобровый лог", который станет одним из спортивных объектов Универсиады.

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более тысячи красноярцев и гостей города примут участие в установлении рекорда России по количеству людей, обнявших друг друга. Мероприятие будет посвящено старту набора волонтеров на XXIX зимние Всемирные студенческие игры 2019 года, которые пройдут в Красноярске, сообщили ТАСС в пресс-службе Универсиады.

Мероприятие пройдет в фанатском парке "Бобровый лог", который станет одним из спортивных объектов Универсиады. Участие в акции сможет принять любой желающий в возрасте от 16 лет.

На главной сцене мероприятия участники и гости увидят показ фирменной одежды и аксессуаров Универсиады-2019, а также выступления молодежных коллективов Красноярска. Кроме того, рядом со сценой будет работать телестудия под открытым небом, где ведущие будут брать интервью у представителей оргкомитета и послов Универсиады-2019, известных красноярских спортсменов и волонтеров летней Универсиады-2013 в Казани. Также запланированы прямые включения из пяти крупных вузов России, на базе которых открыты штабы турнира. В конце торжественного мероприятия гости примут участие в масштабном флешмобе, выстроившись в форме логотипа студенческих игр - 2019.

По словам генерального директора исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максима Уразова, для работы на соревнованиях организаторы планируют привлечь пять тысяч волонтеров. Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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