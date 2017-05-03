Более тысячи человек примут участие во флешмобе, посвященному волонтерам Универсиады-2019

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более тысячи красноярцев и гостей города примут участие в установлении рекорда России по количеству людей, обнявших друг друга. Мероприятие будет посвящено старту набора волонтеров на XXIX зимние Всемирные студенческие игры 2019 года, которые пройдут в Красноярске, сообщили ТАСС в пресс-службе Универсиады.
Мероприятие пройдет в фанатском парке "Бобровый лог", который станет одним из спортивных объектов Универсиады. Участие в акции сможет принять любой желающий в возрасте от 16 лет.
На главной сцене мероприятия участники и гости увидят показ фирменной одежды и аксессуаров Универсиады-2019, а также выступления молодежных коллективов Красноярска. Кроме того, рядом со сценой будет работать телестудия под открытым небом, где ведущие будут брать интервью у представителей оргкомитета и послов Универсиады-2019, известных красноярских спортсменов и волонтеров летней Универсиады-2013 в Казани. Также запланированы прямые включения из пяти крупных вузов России, на базе которых открыты штабы турнира. В конце торжественного мероприятия гости примут участие в масштабном флешмобе, выстроившись в форме логотипа студенческих игр - 2019.
По словам генерального директора исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максима Уразова, для работы на соревнованиях организаторы планируют привлечь пять тысяч волонтеров. Универсиада-2019 пройдет со 2 по 12 марта.