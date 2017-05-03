Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболу

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СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полиция Сочи задержала 64 болельщика по итогам финального матча Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом", один из них уже арестован на 15 суток. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.
Встреча прошла во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи (победа "Локомотива" со счетом 2:0) и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников.
"По итогам вчерашнего матча задержано 64 болельщика, один из них уже получил 15 суток", - сообщил Маркин.
После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка, плюс к этому болельщики "Локомотива" устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.