Чемпион мира боксер Лебедев 10 июля может провести бой с австралийцем Флэнэганом

Ушаков оценил разговор Путина и Трампа как деловой и позитивныйПолитика 3 мая, 13:06
Чемпион мира боксер Лебедев 10 июля может провести бой с австралийцем ФлэнэганомСпорт 3 мая, 12:53
Полиция задержала 64 болельщика по итогам финала Кубка России по футболуСпорт 3 мая, 12:46
Заболеваемость ВИЧ на Среднем Урале в I квартале выросла почти на 10%Новости Урала 3 мая, 12:36
Промоутер: бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на "Уэмбли"Спорт 3 мая, 12:26
США больше всех в 2017 году загрязняют околоземную орбитуКосмос 3 мая, 12:23
Депутат просит Минобрнауки разобраться с невыплатой учителям сверхурочных за ЕГЭОбщество 3 мая, 12:23
ФК "Анжи" идентифицировал 12 болельщиков, участвовавших в драке в КраснодареСпорт 3 мая, 12:12
Мокрый снег и около 6 градусов тепла ожидаются в Москве на День ПобедыМосква 3 мая, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев 10 июля в Екатеринбурге может провести бой против австралийца Марка Флэнэгана. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Главным событием турнира будет бой Дениса Лебедева, его соперником может стать австралиец Марк Флэнэган, контракт пока не подписан, и мы ждем санкции WBA. Это будет уже помимо матчевой встречи Россия - Япония. На данный момент подписан уже контракт с промоутерами Дениса, с компанией "Мир бокса". Сейчас уже остаются формальности по договоренностям с обеими сторонами", - сказал Титов.
3 декабря россиянин Мурат Гассиев в поединке в Москве победил Лебедева по очкам раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должно было стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в этом поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился официальным претендентом по этой версии.
В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.