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Чемпион мира боксер Лебедев 10 июля может провести бой с австралийцем Флэнэганом

Спорт
3 мая, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

На данный момент подписан уже контракт с промоутерами Дениса, с компанией "Мир бокса"

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев 10 июля в Екатеринбурге может провести бой против австралийца Марка Флэнэгана. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Главным событием турнира будет бой Дениса Лебедева, его соперником может стать австралиец Марк Флэнэган, контракт пока не подписан, и мы ждем санкции WBA. Это будет уже помимо матчевой встречи Россия - Япония. На данный момент подписан уже контракт с промоутерами Дениса, с компанией "Мир бокса". Сейчас уже остаются формальности по договоренностям с обеими сторонами", - сказал Титов.

3 декабря россиянин Мурат Гассиев в поединке в Москве победил Лебедева по очкам раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должно было стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в этом поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился официальным претендентом по этой версии.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

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