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Маркин: инциденты на финале Кубка России - сигнал в преддверии Кубка конфедераций

Спорт
3 мая, 12:56 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

По итогам матча были задержаны 64 болельщика, один из них получил 15 суток ареста

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СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Инциденты с болельщиками на финале Кубка России будут проанализированы Российским футбольным союзом (РФС), затем будут приняты необходимые меры. Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.

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"Это сигнал для всех тех, кто работает над безопасностью в преддверии Кубка конфедераций. Будем анализировать и делать выводы. Возможно ли такое предотвратить? Не то что возможно, а просто необходимо, и это будет сделано без всяких сомнений; будем анализировать и принимать меры, а тех, кто в этом участвовал, будем жестко наказывать", - прокомментировал ситуацию глава комитета по безопасности.

Встреча "Урала" и "Локомотива" (0:2) прошла во вторник на стадионе "Фишт" и была омрачена рядом инцидентов с болельщиками железнодорожников. После первого забитого мяча на 76-й минуте несколько поклонников московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка, плюс к этому болельщики "Локомотива" устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация. Финал Кубка России стал третьей тестовой игрой на "Фиште" в преддверии Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

По итогам матча были задержаны 64 болельщика, один из них получил 15 суток ареста.

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