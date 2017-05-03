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Арбитр Сухой рассудит матч 27-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Томью"

Спорт
3 мая, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Матчи 27-го тура пройдут с 6 по 8 мая.

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Алексей Сухой из подмосковных Люберец назначен главным судьей матча 27-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Томью", который пройдет в Москве 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного клуба (РФС).

Матч "Арсенала" и "Ростова" будет судить Алексей Николаев (Москва), "Амкара" и ЦСКА - Кирилл Левников (Санкт- Петербург), "Зенита" и "Терека" - Владимир Сельдяков (Балашиха), "Рубина" и "Уфы" - Владимир Москалев (Воронеж), "Оренбурга" и "Краснодара" - Михаил Вилков (Нижний Новгород), "Урала" и "Крыльев Советов" - Евгений Турбин (Москва), "Анжи" и "Локомотива" - Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург).

Матчи 27-го тура пройдут с 6 по 8 мая.

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