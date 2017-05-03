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Полиция проводит проверку информации об избиении болельщика "Локомотива" в Екатеринбурге

Спорт
3 мая, 13:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что на одной из центральных улиц Екатеринбурга была организована фан-зона для всех желающих посмотреть финальный матч, который прошел во вторник в Сочи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга проводит проверку информации СМИ об избиении болельщика футбольного клуба "Локомотив" после финального матча Кубка России с "Уралом", в котором москвичи победили со счетом 2:0. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.

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Ранее сообщалось, что на одной из центральных улиц Екатеринбурга была организована фан-зона для всех желающих посмотреть финальный матч, который прошел во вторник в Сочи. По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики "Урала" стали расходиться из фан-зоны.

"Пока никто не обращался в полицию по данному факту, и от медицинских учреждений не поступало соответствующих сообщений. Однако полиция изучает видео (с избиением фаната "Локомотива". - Прим. ТАСС), опубликованное в СМИ", - сказали там.

Московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел во вторник, 2 мая, на стадионе "Фишт" в Сочи.

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