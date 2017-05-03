Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аввакумова: прыжки в воду воспитывают характер

Спорт
3 мая, 13:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Женская команда по прыжкам на лыжах с трамплина проводит первый сбор на подмосковной базе "Озеро Круглое"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ирина Аввакумова

Ирина Аввакумова

© EPA/MARKKU OJALA

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Занятия по прыжкам в воду с разных высот воспитывают характер у прыгунов на лыжах с трамплина. Такое мнение ТАСС высказала лидер женской сборной России Ирина Аввакумова.

Женская команда по прыжкам на лыжах с трамплина проводит первый сбор на подмосковной базе "Озеро Круглое".

"Тренировки проходят в спокойном режиме, без "напрягов". Сейчас мы в олимпийском центре "Озеро Круглое", ныряем с вышек всех высот, думаю, это и есть тренировки на воспитание характера. Если я скажу, что это страшно, то это будет неправда, это ужасно страшно, с трамплина прыгать как-то спокойнее. Сегодня на 7,5 метров поднялись, к концу сборов собираемся на самую высокую подняться", - поделилась эмоциями спортсменка.

"Мы здесь до 9 мая, кроме тренировок в бассейне, у нас будут занятия по акробатике и игровые тренировки", - добавила она.

В завершившемся сезоне Аввакумова стала девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показала 12-й результат на чемпионате мира в финском Лахти. Она включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
2
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
3
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
4
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама