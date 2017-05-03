Аввакумова: прыжки в воду воспитывают характер

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Занятия по прыжкам в воду с разных высот воспитывают характер у прыгунов на лыжах с трамплина. Такое мнение ТАСС высказала лидер женской сборной России Ирина Аввакумова.

Женская команда по прыжкам на лыжах с трамплина проводит первый сбор на подмосковной базе "Озеро Круглое".

"Тренировки проходят в спокойном режиме, без "напрягов". Сейчас мы в олимпийском центре "Озеро Круглое", ныряем с вышек всех высот, думаю, это и есть тренировки на воспитание характера. Если я скажу, что это страшно, то это будет неправда, это ужасно страшно, с трамплина прыгать как-то спокойнее. Сегодня на 7,5 метров поднялись, к концу сборов собираемся на самую высокую подняться", - поделилась эмоциями спортсменка.

"Мы здесь до 9 мая, кроме тренировок в бассейне, у нас будут занятия по акробатике и игровые тренировки", - добавила она.

В завершившемся сезоне Аввакумова стала девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показала 12-й результат на чемпионате мира в финском Лахти. Она включена в состав женской команды для подготовки к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.