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Глава Футбольной ассоциации Чехии арестован по подозрению в финансовых махинациях

Спорт
3 мая, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Отмечается, что арест Мирослава Пельты состоялся в рамках расследования чешской полиции относительно инвестиций в спорте

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Футбольной ассоциации Чехии Мирослав Пельта арестован по подозрению в финансовых махинациях при предоставлении организацией грантов. Об этом сообщает портал Seznam.

Отмечается, что арест Пельты состоялся в рамках расследования чешской полиции относительно инвестиций в спорте. Полиция провела обыски в офисе Футбольной ассоциации Чехии и клуба "Яблонец", после чего сразу три футбольных чиновника, включая Пельту, были арестованы.

Кроме того, отмечается, что полиция также подозревает в причастности к данному делу известного чешского юриста Мирослава Янсту. Иные подробности дела не разглашаются.

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