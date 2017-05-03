Глава Футбольной ассоциации Чехии арестован по подозрению в финансовых махинациях

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава Футбольной ассоциации Чехии Мирослав Пельта арестован по подозрению в финансовых махинациях при предоставлении организацией грантов. Об этом сообщает портал Seznam.

Отмечается, что арест Пельты состоялся в рамках расследования чешской полиции относительно инвестиций в спорте. Полиция провела обыски в офисе Футбольной ассоциации Чехии и клуба "Яблонец", после чего сразу три футбольных чиновника, включая Пельту, были арестованы.

Кроме того, отмечается, что полиция также подозревает в причастности к данному делу известного чешского юриста Мирослава Янсту. Иные подробности дела не разглашаются.