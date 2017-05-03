Резервный борт с болельщиками "Урала" вылетел из Сочи в Екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Резервный борт авиакомпании "Уральские авиалинии" с болельщиками футбольного клуба "Урал" вылетел из Сочи в Екатеринбург в 13:09 мск, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.
Также данную информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
Ранее ТАСС сообщал, что вылет резервного борта "Уральских авиалиний" из Сочи в Екатеринбург с болельщиками футбольного клуба "Урал" перенесен с 11:00 мск на 12:00 мск. 148 пассажиров не могли вылететь домой более 12 часов из-за неисправности самолета, изначально вылет должен был состояться вчера в 23:00 мск.
При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неполадка.
Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".