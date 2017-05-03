Выборы руководства AIBA могут в 2018 году пройти в России

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Международной ассоциации бокса (AIBA) может пройти в 2018 году в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы проведем встречу 16 мая с руководством AIBA в Лозанне. Будем им предлагать такой вариант. Наша главная задача - войти в исполком AIBA, чтобы мы могли также иметь там свой голос", - сказал Кремлев.

В апреле Кремлев и президент AIBA Чинг-Куо Ву провели встречу, на которой договорились о проведении совместного совещания. Кремлев 1 февраля официально был избран генеральным секретарем Федерации бокса России после упразднения должности президента организации. AIBA поддержала изменения в структуре Федерации бокса России.

Президент AIBA Чинг-Куо Ву был избран на новый четырехлетний срок в 2014 году, данный срок стал третьим для главы организации. Он был впервые избран в 2006 году и сменил на этом посту обвинявшегося в коррупции пакистанца Анвара Чаудри, проработавшего на этой должности 20 лет.