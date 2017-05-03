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Павлюченко заявил, что ему не стоило оскорблять Ари после финала Кубка России

Спорт
3 мая, 14:06 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Форвард "Урала" подчеркнул, что сначала он "был спокоен", но после игры посмотрел видеоповтор, пошел к журналистам и "начал говорить эти вещи"

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Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

© Никита Медведевских/Футбольный клуб "Урал"

СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий московского "Локомотива" Ари должен получить многоматчевую дисквалификацию за драку в концовке финала Кубка России по футболу с "Уралом", но оскорблять его в беседе с журналистами не стоило. Такое мнение ТАСС высказал нападающий екатеринбуржцев Роман Павлюченко.

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Встреча "Урала" и "Локомотива", прошедшая на сочинском стадионе "Фишт", завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны москвичей - Ари и Джефферсон Фарфан. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив опубликовать все дословно.

"Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи, это неправильно", - прокомментировал ситуацию Павлюченко.

Форвард "Урала" подчеркнул, что сначала он "был спокоен", но после игры посмотрел видеоповтор, пошел к журналистам и "начал говорить эти вещи".

"На самом деле, меня это (поведение Ари) взбесило, - отметил он. - Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер - наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать".

"Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести", - уверен Павлюченко.

"Готов принять наказание"

Поведение нападающего может быть рассмотрено комитетом по этике Российского футбольного союза. "Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь - что произошло, то произошло", - сказал игрок "Урала".

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В матче 24-го тура чемпионата страны с "Зенитом", который прошел на новом стадионе в Санкт-Петербурге 22 апреля, Павлюченко был удален после того, как в резкой форме отреагировал на решение судьи Алексея Еськова. За этот инцидент Павлюченко получил дисквалификацию на один матч и два матча условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

"Если брать игру с "Зенитом", это совсем другое; то, что произошло в Питере, больше не произойдет - ни на поле, ни с судьей, вчера была другая ситуация. Наверное, наказание будет, но, считаю, что это должен быть штраф, это не должно касаться игр. И я готов принять наказание, но и его надо наказать - Ари повел себя безобразно, все видели, что он сделал", - подытожил Павлюченко.

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