Центр AIBA по подготовке тренеров и судей по боксу может появиться в России

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Учебный центр по подготовке тренерских и судейских кадров, лицензированный Международной ассоциацией бокса (AIBA), может появиться в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Встреча между руководством AIBA и Федерации бокса России состоится 16 мая в Лозанне.
"У нас есть кандидатуры, чтобы войти в комиссии AIBA, будем обсуждать этот вопрос с AIBA. Нам также нужно договориться с AIBA о том, чтобы мы могли сделать лицензированную ими академию или центр по подготовке тренерских и судейских кадров", - сказал Кремлев.
Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля после упразднения должности президента организации. AIBA поддержало данные изменения в организации.