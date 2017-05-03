Центр AIBA по подготовке тренеров и судей по боксу может появиться в России

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Учебный центр по подготовке тренерских и судейских кадров, лицензированный Международной ассоциацией бокса (AIBA), может появиться в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Встреча между руководством AIBA и Федерации бокса России состоится 16 мая в Лозанне.

"У нас есть кандидатуры, чтобы войти в комиссии AIBA, будем обсуждать этот вопрос с AIBA. Нам также нужно договориться с AIBA о том, чтобы мы могли сделать лицензированную ими академию или центр по подготовке тренерских и судейских кадров", - сказал Кремлев.

Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля после упразднения должности президента организации. AIBA поддержало данные изменения в организации.