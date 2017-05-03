Победитель Уимблдона-2017 получит £2,2 млн призовых

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Победители одиночного разряда Уимблдона 2017 года - турнира серии Большого шлема - получат по £2,2 млн призовых, что на 10% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Общий призовой фонд составит £31,6 млн, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. С 2011 года общий призовой фонд Уимблдона вырос более, чем в два раза - с £14,6 млн до £31,6 млн.

Ранее сообщалось, что решение о значительном увеличении призового фонда связано с падением курса фунта из-за выхода Великобритании из ЕС.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.