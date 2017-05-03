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ФК "Урал" сожалеет об инциденте с избиением фаната "Локомотива" в Екатеринбурге

Спорт
3 мая, 14:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

Видеозапись с избиением поклонника железнодорожников в Екатеринбурге появилась в среду в местных СМИ, полиция города проводит проверку данной информации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. "Урал" выразил сожаление в связи с инцидентом с избиением болельщиками клуба фаната московского "Локомотива" после финала Кубка России по футболу, сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".

Видеозапись с избиением поклонника железнодорожников в Екатеринбурге появилась в среду в местных СМИ, полиция города проводит проверку данной информации.

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"Мы сожалеем, что такой эпизод произошел, мы это не приветствуем и надеемся, что правоохранительные органы разберутся в данном инциденте и дадут объективную оценку, вынесут справедливое решение", - сказал пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.

Он также подчеркнул, что в организованной на одной из центральных улиц Екатеринбурга фан-зоне, где собралось около 5 тыс. болельщиков, ни одного происшествия зафиксировано не было. "Фанаты "Локомотива" также были в фан-зоне, никаких проблем не было, потому что болельщики обеих команд дружелюбные. Сложно прокомментировать эпизод, который произошел за пределами контролируемой сотрудниками полиции территории", - добавил Медведевских.

По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики стали расходиться из фан-зоны.

Московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.

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