ФК "Урал" сожалеет об инциденте с избиением фаната "Локомотива" в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. "Урал" выразил сожаление в связи с инцидентом с избиением болельщиками клуба фаната московского "Локомотива" после финала Кубка России по футболу, сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".
Видеозапись с избиением поклонника железнодорожников в Екатеринбурге появилась в среду в местных СМИ, полиция города проводит проверку данной информации.
"Мы сожалеем, что такой эпизод произошел, мы это не приветствуем и надеемся, что правоохранительные органы разберутся в данном инциденте и дадут объективную оценку, вынесут справедливое решение", - сказал пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.
Он также подчеркнул, что в организованной на одной из центральных улиц Екатеринбурга фан-зоне, где собралось около 5 тыс. болельщиков, ни одного происшествия зафиксировано не было. "Фанаты "Локомотива" также были в фан-зоне, никаких проблем не было, потому что болельщики обеих команд дружелюбные. Сложно прокомментировать эпизод, который произошел за пределами контролируемой сотрудниками полиции территории", - добавил Медведевских.
По данным местных СМИ, избиение фаната московского клуба произошло после того, как болельщики стали расходиться из фан-зоны.
Московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.