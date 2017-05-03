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Десять гребцов РФ, не допущенных к участию в ОИ-2016, выступят на чемпионате Европы

Спорт
3 мая, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Всего в состав сборной России на турнир в Чехии вошли 49 спортсменов, которые будут выступать в 11 классах

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Десять россиян, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро, выйдут на старт чемпионата Европы по академической гребле, который пройдет в чешском Рачице. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Всего в состав сборной России на турнир в Чехии вошли 49 спортсменов, которые будут выступать в 11 классах. Десяти российским гребцам из этого списка по разным причинам (наличие старых допинговых историй у того или иного спортсмена, либо недостаточное количество сданных допинг-проб и т.д.), было запрещено стартовать на Играх-2016. Это Дмитрий Кузнецов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин (восьмерка мужская); Даниил Андриенко, Семен Яганов, Алексей Викулин, Александр Богдашин и Максим Телицын (все - четверка без рулевого).

Участнику чемпионата Европы Ивану Подшивалову (восьмерка) Международная федерация гребного спорта (FISA) также запретила выступать в Рио-2016, однако Спортивный арбитражный суд впоследствии аннулировал этот запрет. Тем не менее спортсмен был вынужден пропустить главный старт четырехлетия, так как все экипажи были на тот момент уже сформированы.

В чемпионате Европы примут участие все четыре российских гребца, которые выступили на Олимпиаде-2016 - Владислав Рябцев (четверка без рулевого), Антон Заруцкий, Никита Моргачев и Артем Косов (все - восьмерка), которые в заезде четверок на Олимпийских играх заняли четвертое место в финале Б.

Александр Чаукин (четверка без рулевого), Георгий Ефременко (восьмерка) летом прошлого года не получали от FISA никаких запретов на участие в ОИ-2016, однако не смогли выступить в Рио из-за отсутствия вакансий в экипажах. У России перед Играми-2016 было шесть олимпийских лицензий (в двух мужских четверках, в мужской и женской восьмерках, мужской четверке без рулевого и женской двойке).

Чемпионат Европы в чешском Рачице пройдет с 26 по 28 мая.

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