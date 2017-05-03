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Стадион "Санкт-Петербург" будет полностью готов 2 июня

Спорт
3 мая, 14:59 UTC+3

Как пояснил вице-губернатор, 31 марта были завершены работы по второму этапу и направлено уведомление о завершении работ

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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга к 2 июня завершат все работы по стадиону "Санкт-Петербург", сообщил журналистам вице-губернатор города Игорь Албин.

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ТАСС вспоминает этапы строительства стадиона, а также рассказывает об особенностях арены

"У нас дедлайн - это 10 июня, полностью передать футбольный стадион "Санкт-Петербург" оргкомитету "Арена 2018", но для внутреннего пользования дата немножко другая. 2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры, завершить", - сказал он.

Как пояснил вице-губернатор, 31 марта были завершены работы по второму этапу и направлено уведомление о завершении работ. "Поскольку второй этап был в основном связан с пуско-наладкой и завершением работ по внутренним инженерным сетям, это требует детальной полномасштабной проверки.

Мы каждый день в рамках взаимодействия с "Зенитом" анализируем ход по получению заключения о соответствии, параллельно передавая инженерные системы "Зениту", - сказал Албин.

Стадион в западной части Крестовского острова с раздвижной крышей и выкатным полем был заложен в 2007 году.

Сметная стоимость арены несколько раз увеличивалась и превысила, по последним данным, 43 млрд рублей. На стадионе в июне этого года пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году - чемпионата мира по футболу.

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