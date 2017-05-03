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Marca: клуб НБА "Оклахома" может предложить Уэстбруку рекордный контракт на $217 млн

Спорт
3 мая, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий "Мемфиса" Майк Конли ($152,6 млн)

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Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

© AP Photo/Kathy Willens

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Оклахома" может предложить своему разыгрывающему защитнику, рекордсмену Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу трипл-даблов в одном регулярном сезоне Расселлу Уэстбруку новый контракт на пять лет, по которому он заработает рекордные для лиги $217 миллионов. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Издание отмечает, что по новому коллективному договору НБА, который вступит в силу после завершения текущего сезона, 28-летний разыгрывающий получит право на максимальный контракт. В связи с этим "Оклахома" может предложить ему пятилетнее соглашение на общую сумму $217 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В настоящее время обладателем рекордного для НБА контракта является разыгрывающий "Мемфиса" Майк Конли ($152,6 млн).

"Правила таковы, что мы не можем вести с ним переговоры до 1 июля, после же мы будем обсуждать эту возможность (продление контракта), - сказал генеральный менеджер клуба Сэм Прести. - И мы надеемся, что он проявит интерес к тому, чтобы остаться частью нашей команды".

Уэстбрук был выбран "Оклахомой" на драфте 2008 года под четвертым номером. Он шесть раз принимал участие в Матчах звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года. Уэстбрук в текущем розыгрыше "регулярки" установил еще несколько рекордов - стал первым игроком, сделавшим трипл-дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), а также набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл - 57.

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