Организатор турнира в Мадриде: маркетинг не был основой для выдачи wild card Шараповой

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде не только исходя из маркетинговых соображений. Такое мнение высказал глава оргкомитета турнира Жерар Цобанян, слова которого приводит испанская газета El Pais.

"Мария - необычная теннисистка, - сказал Цобанян. - Она чемпионка, звезда, которая выигрывала крупные титулы и заслуживает больше внимания. Она не должна стоять в конце очереди и доказывать, что умеет играть. Она умеет играть, она демонстрировала это в прошлом и на прошлой неделе, когда дошла до полуфинала турнира в Штутгарте".

Цобанян рассказал, что решение о выдаче Шараповой wild card было принято не только по маркетинговым соображениям. "Я принял решение дать ей wild card еще в ноябре, - заявил Цобанян. - Об этом не говорилось публично и не использовалось в рекламе. Когда я решил ее пригласить, то в основном руководствовался не коммерческими или маркетинговыми соображениями".

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала в 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Этот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы соревнований в Германии предоставили теннисистке специальное приглашение.