Сын Константина Цзю Тим проведет два боксерских поединка в мае

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим проведет следующий поединок 6 мая в новозеландском Окленде против самоанца Ивана Сиао. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка Duco Promotions, который оказался в распоряжении ТАСС.

Также 27 мая запланирован еще один поединок боксера - против австралийца Уилла Парсонса.

22-летний Цзю одержал три победы на профессиональном ринге, дважды выиграв досрочно. Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.