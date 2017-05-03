Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сын Константина Цзю Тим проведет два боксерских поединка в мае

Спорт
3 мая, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Также 27 мая запланирован еще один поединок боксера - против австралийца Уилла Парсонса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим проведет следующий поединок 6 мая в новозеландском Окленде против самоанца Ивана Сиао. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка Duco Promotions, который оказался в распоряжении ТАСС.

Также 27 мая запланирован еще один поединок боксера - против австралийца Уилла Парсонса.

22-летний Цзю одержал три победы на профессиональном ринге, дважды выиграв досрочно. Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
2
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
5
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
Темы дня
Загрузка...
Реклама