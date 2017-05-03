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Вблизи волгоградского аэропорта к ЧМ по футболу посадят лес в виде цифр 2018

Спорт
3 мая, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Руководитель центра защиты леса по Волгоградской области Валерий Юрченко отметил, что в волгоградском регионе леса занимают всего немногим более 4% территории, здесь "каждое дерево на вес золота"

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Волгоградские лесники и экологи приступили к реализации уникальной экологической акции в районе международного аэропорта - высадке 12 тысяч вязов в виде цифр 2018. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на зампредседателя облкомприроды Александра Кузенко.

"Создание геоглива - фигурного узора, который можно рассмотреть с воздуха в виде цифр 2018, - это идея облкомприроды, ни в одном из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России подобного нет. Создание этого молодого леса, который будет виден всем прилетающим в Волгоград в виде цифр 2018, приурочено к Году экологии и включено в план мероприятий по подготовке и проведению матчей чемпионата мира 2018 года", - сказал Кузенко.

По его словам, площадь будущего геоглифа в непосредственной близости от аэропорта Волгограда составит около 3 га. Высота каждой цифры - 70 м, ширина - 40 м. Для его создания будет использовано около 12 тысяч однолетних сеянцев вяза.

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"Сегодня работники лесхоза, школьники, экологи посадят около двух тысяч саженцев, все 12 тысяч деревьев будут посажены до конца недели. Эти вязы мы вырастили в лесопитомниках области. Выбрали именно вяз, потому что это одно из самых неприхотливых деревьев для нашего засушливого климата и тяжелой глинистой почвы", - уточнил Кузенко.

Руководитель центра защиты леса по Волгоградской области Валерий Юрченко отметил, что в волгоградском регионе леса занимают всего немногим более 4% территории, здесь "каждое дерево на вес золота". "Новый молодой лес расположится практически в голом поле, где глазу зацепиться не за что. Очень важно, что этот лес останется и после 2018 года и, по сути, станет частью "зеленого кольца" Волгограда, - сказал Юрченко. Он считает, что задача акции по создания геоглифа очень важна не только для популяризации предстоящего чемпионата мира по футболу, но и для обеспечения экологической безопасности жителей города на Волге.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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