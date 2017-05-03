Вблизи волгоградского аэропорта к ЧМ по футболу посадят лес в виде цифр 2018

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Волгоградские лесники и экологи приступили к реализации уникальной экологической акции в районе международного аэропорта - высадке 12 тысяч вязов в виде цифр 2018. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на зампредседателя облкомприроды Александра Кузенко.

"Создание геоглива - фигурного узора, который можно рассмотреть с воздуха в виде цифр 2018, - это идея облкомприроды, ни в одном из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года в России подобного нет. Создание этого молодого леса, который будет виден всем прилетающим в Волгоград в виде цифр 2018, приурочено к Году экологии и включено в план мероприятий по подготовке и проведению матчей чемпионата мира 2018 года", - сказал Кузенко.

По его словам, площадь будущего геоглифа в непосредственной близости от аэропорта Волгограда составит около 3 га. Высота каждой цифры - 70 м, ширина - 40 м. Для его создания будет использовано около 12 тысяч однолетних сеянцев вяза.

"Сегодня работники лесхоза, школьники, экологи посадят около двух тысяч саженцев, все 12 тысяч деревьев будут посажены до конца недели. Эти вязы мы вырастили в лесопитомниках области. Выбрали именно вяз, потому что это одно из самых неприхотливых деревьев для нашего засушливого климата и тяжелой глинистой почвы", - уточнил Кузенко.

Руководитель центра защиты леса по Волгоградской области Валерий Юрченко отметил, что в волгоградском регионе леса занимают всего немногим более 4% территории, здесь "каждое дерево на вес золота". "Новый молодой лес расположится практически в голом поле, где глазу зацепиться не за что. Очень важно, что этот лес останется и после 2018 года и, по сути, станет частью "зеленого кольца" Волгограда, - сказал Юрченко. Он считает, что задача акции по создания геоглифа очень важна не только для популяризации предстоящего чемпионата мира по футболу, но и для обеспечения экологической безопасности жителей города на Волге.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

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