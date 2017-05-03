Главный тренер казанского ВК "Динамо" Гилязутдинов продолжит работу в клубе

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МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер женского казанского волейбольного клуба "Динамо" Ришат Гилязутдинов продлит контракт и продолжит работать в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Сергей Чернышов.
"Гилязутдинов будет работать в следующем сезоне, мы абсолютно не сомневались, продлевать ли с ним контракт", - сказал Чернышов.
Волейболистки казанского "Динамо" заняли второе место в минувшем сезоне чемпионата России, уступив в финальной серии "Динамо" из Москвы. Также команда завоевала Кубок ЕКВ.
Гилязутдинов является главным тренером казанского "Динамо" с 2009 года.