Главный тренер казанского ВК "Динамо" Гилязутдинов продолжит работу в клубе

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер женского казанского волейбольного клуба "Динамо" Ришат Гилязутдинов продлит контракт и продолжит работать в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Сергей Чернышов.

"Гилязутдинов будет работать в следующем сезоне, мы абсолютно не сомневались, продлевать ли с ним контракт", - сказал Чернышов.

Волейболистки казанского "Динамо" заняли второе место в минувшем сезоне чемпионата России, уступив в финальной серии "Динамо" из Москвы. Также команда завоевала Кубок ЕКВ.

Гилязутдинов является главным тренером казанского "Динамо" с 2009 года.