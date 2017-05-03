Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и Германии

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Меморандум между Российским футбольным союзом (РФС) и Немецким футбольным союзом (DFB) предусматривает проведение товарищеского матча между сборными России и Германии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Меморандум был подписан в среду в Москве.

"Товарищеские матчи - это отдельная тема для разговора. У них (у сборной Германии) очень плотный график. Конкретных дат нет, но в меморандуме говорится не только о товарищеском матче сборных России и Германии, но и о встрече молодежных команд", - сказал Мутко.

В середине апреля Мутко сообщил, что РФС ведет переговоры по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии и Испании. Сейчас известны соперники российской сборной по двум ближайшим контрольным играм - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами. В июне сборная России примет участие в домашнем Кубке конфедераций, где ее соперниками на групповом этапе станут команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Сборная России встречалась с командой Германии пять раз. В сентябре 1994 года в товарищеском матче, прошедшем в Москве, российские футболисты потерпели поражение со счетом 0:1; в июне 1996 года сборная России вновь проиграла немцам, на этот раз на групповом этапе чемпионата Европы, уступив в английском Манчестере со счетом 0:3; в июне 2005 года в очередном товарищеском матче команды России и Германии в Менхенгладбахе сыграли вничью - 2:2. Также российская и немецкая сборные встречались в отборочном цикле чемпионате мира - 2010, россияне тогда проиграли и в Дортмунде в октябре 2008 года (1:2), и в Москве в октябре 2009-го (0:1).