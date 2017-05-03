Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футбола

Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту ПивцакинуСпорт 3 мая, 19:05
Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футболаСпорт 3 мая, 19:01
Макрон против Ле Пен: кто станет восьмым президентом Пятой республики?Международная панорама 3 мая, 19:00
Мутко: меморандум с DFB предусматривает товарищеский матч сборных России и ГерманииСпорт 3 мая, 18:58
Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBAСпорт 3 мая, 18:55
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в СШАМеждународная панорама 3 мая, 18:41
РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничествеСпорт 3 мая, 18:34
Мэй объявила о прекращении деятельности парламента ВеликобританииМеждународная панорама 3 мая, 18:30
Торфяник в бассейне реки Конго оценили в 30 млрд тонн накопленного углеродаСоциальная ответственность 3 мая, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Чемпионат мира 2018 года станет праздником футбола, Россия ведет правильную подготовку к турниру. Об этом на пресс-конференции заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.
"Чемпионат мира станет праздником футбола. Я слышал, что зарубежные болельщики, имеющие билеты на матчи, смогут въехать в Россию без виз. Слышал и о том, что им будет предоставлен бесплатный проезд", - сказал Гриндель.
Глава DFB отметил, что его впечатлил стадион "Лужники", который примет финал чемпионата мира. "Я вижу, что он будет готов своевременно", - сказал он.
В среду между DFB и Российским футбольным союзом (РФС) был подписан меморандум о сотрудничестве, рассчитанный на два года. "Мы убеждены, что в России много футбольных талантов, просто их еще не открыли. Мы рады, что наш опыт, наша концепция будет передана России. В Германии мы разработали программу, которая помогает готовить хороших футболистов, и наша сборная стала добиваться высоких результатов", - отметил Гриндель.
"Мы не рассчитываем на краткосрочный эффект, это долгосрочная работа", - добавил он.
"Чемпионат мира должен привести к тому, что молодежь будет приходить в футбол. Очень важно, чтобы в России были подготовленные тренеры, ведь именно они решают, останутся ли дети в футболе", - сказал президент DFB.