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Президент DFB: чемпионат мира в России станет праздником футбола

Спорт
3 мая, 19:01 дата обновления: 3 мая, 19:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Райнхард Гриндель отметил, что его впечатлил стадион "Лужники", который примет финал чемпионата мира

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Райнхард Гриндель

Райнхард Гриндель

© EPA/MARTIN SCHUTT

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Чемпионат мира 2018 года станет праздником футбола, Россия ведет правильную подготовку к турниру. Об этом на пресс-конференции заявил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

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"Чемпионат мира станет праздником футбола. Я слышал, что зарубежные болельщики, имеющие билеты на матчи, смогут въехать в Россию без виз. Слышал и о том, что им будет предоставлен бесплатный проезд", - сказал Гриндель.

Глава DFB отметил, что его впечатлил стадион "Лужники", который примет финал чемпионата мира. "Я вижу, что он будет готов своевременно", - сказал он.

В среду между DFB и Российским футбольным союзом (РФС) был подписан меморандум о сотрудничестве, рассчитанный на два года. "Мы убеждены, что в России много футбольных талантов, просто их еще не открыли. Мы рады, что наш опыт, наша концепция будет передана России. В Германии мы разработали программу, которая помогает готовить хороших футболистов, и наша сборная стала добиваться высоких результатов", - отметил Гриндель.

"Мы не рассчитываем на краткосрочный эффект, это долгосрочная работа", - добавил он.

"Чемпионат мира должен привести к тому, что молодежь будет приходить в футбол. Очень важно, чтобы в России были подготовленные тренеры, ведь именно они решают, останутся ли дети в футболе", - сказал президент DFB.

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