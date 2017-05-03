Агент: ЦСКА сделал предложение по контракту хоккеисту Пивцакину

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КЕЛЬН /Германия/, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА сделал квалификационное предложение по новому контракту нападающему команды Никите Пивцакину. Об этом ТАСС по телефону сообщил агент игрока Валерий Холин.
Контракт Пивцакина истек 30 апреля, после чего 25-летний хоккеист стал ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне форвард провел за армейцев 45 матчей, в которых набрал 12 очков (4 шайбы + 8 передач).
"Никита получил предложение от ЦСКА. Он сейчас отдыхает. Согласно регламенту, у него есть месяц на то, чтобы принять решение", - сказал Холин.
Пивцакин является чемпионом мира 2011 года в составе молодежной сборной России.