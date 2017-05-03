Мутко заявил, что в российском футболе нет больших проблем с судейством

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МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Больших проблем с судейством в российском футболе нет, влияние решений арбитров на исходы матчей зачастую преувеличивается. Об этом на пресс-конференции заявил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"В анализах того или иного матча роль судей преувеличивается, их работе уделяется слишком много внимания. После любого матча пишут о негативе, фокусируются именно на этом. Я не вижу огромных проблем в нашем судействе", - сказал Мутко.
"Мы приняли стратегию развития судейского корпуса, изменили систему отбора арбитров. Будем последовательно делать эту работу", - отметил глава РФС.
В среду РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум, который, в частности, предполагает сотрудничество в вопросах судейства. "Будем использовать опыт наших немецких коллег. У немцев в десятки раз больше судей, чем у нас", - сказал Мутко.