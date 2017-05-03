Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко заявил, что в российском футболе нет больших проблем с судейством

Спорт
3 мая, 19:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

По словам президента РФС роль судей в анализах того или иного матча преувеличивается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Больших проблем с судейством в российском футболе нет, влияние решений арбитров на исходы матчей зачастую преувеличивается. Об этом на пресс-конференции заявил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Владимир Сельдяков

Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судей

"В анализах того или иного матча роль судей преувеличивается, их работе уделяется слишком много внимания. После любого матча пишут о негативе, фокусируются именно на этом. Я не вижу огромных проблем в нашем судействе", - сказал Мутко.

"Мы приняли стратегию развития судейского корпуса, изменили систему отбора арбитров. Будем последовательно делать эту работу", - отметил глава РФС.

В среду РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум, который, в частности, предполагает сотрудничество в вопросах судейства. "Будем использовать опыт наших немецких коллег. У немцев в десятки раз больше судей, чем у нас", - сказал Мутко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
Все, кроме помидоров: Москва и Анкара договорились о снятии торговых ограничений
3
Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына
4
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
5
Борис Корчевников назначен директором телеканала "Спас"
6
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама