Мутко: РФПЛ объявит место проведения матча за Суперкубок России в ближайшее время

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МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Место проведения матча за Суперкубок России по футболу 2017 года будет объявлено в ближайшее время, стадион "Лужники" не входит в число кандидатов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Местом проведения финала Суперкубка России занимается лига, в ближайшее время они все объявят. Планов провести матч в "Лужниках" нет, мы не будем торопиться. Мы сегодня еще раз посмотрели "Лужники", в сентябре они все закончат в спокойной обстановке, а к октябрю стадион будет готов к проведению игр. Будет возможность сыграть матч национальной команды, проведем его, это национальный стадион, его делают качественно, на него заходишь и получаешь огромное удовольствие, там даже дышится по-другому", - сказал Мутко.
Матч за Суперкубок России пройдет в июле нынешнего года.