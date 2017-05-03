Мутко: РФПЛ объявит место проведения матча за Суперкубок России в ближайшее время

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Место проведения матча за Суперкубок России по футболу 2017 года будет объявлено в ближайшее время, стадион "Лужники" не входит в число кандидатов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Местом проведения финала Суперкубка России занимается лига, в ближайшее время они все объявят. Планов провести матч в "Лужниках" нет, мы не будем торопиться. Мы сегодня еще раз посмотрели "Лужники", в сентябре они все закончат в спокойной обстановке, а к октябрю стадион будет готов к проведению игр. Будет возможность сыграть матч национальной команды, проведем его, это национальный стадион, его делают качественно, на него заходишь и получаешь огромное удовольствие, там даже дышится по-другому", - сказал Мутко.

Матч за Суперкубок России пройдет в июле нынешнего года.