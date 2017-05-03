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FINA расследует причастность вице-президента организации к коррупции в ФИФА

Спорт
3 мая, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Минюст США обвинил главу Ассоциации национальных олимпийских комитетов и на тот момент члена совета ФИФА шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха в причастности к делу главы Футбольной ассоциации Гуама

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) готова расследовать причастность первого вице- президента организации Хуссейна аль-Мусаллама к делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает портал Insidethegames.

Минюст США обвинил главу Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АNOC) и на тот момент члена совета ФИФА шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха в причастности к делу главы Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая, который признал себя виновным в коррупции. Аль-Мусаллам также был назван причастным к скандалу, так как является доверенным лицом шейха Ахмада. Сам Аль-Мусаллам опроверг свою причастность к делу о коррупции.

"Несмотря на то, что ситуация напрямую не связана с FINA, мы будем контролировать ситуацию и примем все необходимые меры, следуя заключениям расследований", - говорится в заявлении FINA.

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